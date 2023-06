Sistema unico della ricostruzione, Musumeci: Con le nuove regole stop al disordine e più certezze su piani e tempi di Manuela Perrone

Intervista al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare sul testo di disegno di legge quadro approvato dal Cdm









Con il sistema unico della ricostruzione «mettiamo ordine in un settore dove in passato si è evidenziato tanto disordine» e «definiamo un modello valido per tutte le calamità». Al termine del Cdm che ha approvato il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità e nominato Francesco Paolo Figliuolo commissario straordinario per l'Emilia-Romagna, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, spiega al Sole 24 Ore la ratio del provvedimento.



Nasce lo stato di ricostruzione...