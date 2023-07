Slitta al 30 agosto il termine per l'approvazione del Piao, ma solo per gli enti locali di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La proroga interessa anche la sottosezione sulla programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza









Per i soli enti locali è rinviato al prossimo 30 agosto 2023 il termine ultimo per l'approvazione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sottosezione relativa alla programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza. È quanto si apprende dal comunicato del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, dello scorso 20 giugno e diffuso solo in questi giorni.

La disposizione

Il decreto 30 giugno 2022 n. 132 (con il quale...