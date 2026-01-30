Soa sufficiente sotto i 20 milioni: Anac ribadisce il no a requisiti aggiuntivi nei bandi di lavori

L’attestazione Soa è l’unico requisito di qualificazione richiesto per partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 20 milioni di euro. Ogni ulteriore richiesta inserita nei documenti di gara, soprattutto se prevista a pena di esclusione, è illegittima perché in contrasto con il Codice dei contratti e perché introduce una indebita restrizione della concorrenza.

Lo ribadisce l’Anac con il parere di precontenzioso n. 13, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026...