Società in house, giurisdizione contabile per la responsabilità nei confronti degli organi di gestione e controllo

Solo per la società in house sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e controllo. Con l’ordinanza n. 567/2024, la Corte di cassazione torna sui requisiti della società in house chiarendo che il controllo analogo non deve intendersi alla stregua di un controllo totale e assoluto da parte dell’ente pubblico sul soggetto partecipato, bensì come un’influenza dominante sulle sue linee strategiche e di governance, finalizzata a preservare...

