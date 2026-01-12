Società, no alla trasformazione regressiva in azienda speciale

Non è ammessa la trasformazione regressiva ad azienda speciale, se la società opera nei servizi a rete. Per questo l’Antitrust (As 2121/2025 e seguenti) ricorre contro la delibera di alcuni comuni della Provincia di Chieti hanno deciso una trasformazione regressiva in azienda speciale consortile di una società in house che gestisce, per conto degli enti soci, il servizio di smaltimento e la gestione degli impianti rifiuti.

L’Auorità rileva «diversi profili di criticità concorrenziale». In primo luogo...