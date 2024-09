Società partecipate, incarico gratuito anche per l’amministratore eletto dopo il conferimento

La gratuità dell’incarico in una società partecipata opera anche per l’amministratore che sia stato eletto successivamente al relativo conferimento. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 300/2024.

La preclusione

Il quesito si riferisce alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 718, della legge 296/2006, in base al quale l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli...