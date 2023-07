Sogin aggiudica la gara da 43 milioni per l'impianto di cementificazione in Basilicata di El. & E.

La struttura «Icpf» sarà realizzata nel sito di Rotondella (Matera)









Sogin ha aggiudicato la gara per realizzare l'edificio di processo dell'Impianto di cementazione del prodotto finito («Icpf») nel sito Itrec di Rotondella (Matera). «Si tratta di uno dei principali progetti strategici per l'avanzamento complessivo delle attività di decommissioning nucleare in Italia», segnala la società in una nota.

L'appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio stabile Ansaldo New Clear (mandataria) e Monsud (mandante) per un valore di...