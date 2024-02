Solo l’inizio lavori «proporzionato» all’opera evita la decadenza del permesso

Per evitare la decadenza del permesso di costruire non basta che il richiedente abbia disposto tutte le fasi preliminari alla realizzazione dell’opera ma occorre che i lavori siano effettivamente iniziati con «trasformazioni di entità significativa non prescindendo dalla valutazione dell’opera da eseguire». Il principio è stato ribadito recentemente dal Tar Campania che ha respinto il ricorso di una società immobiliare che aveva contestato la comunicazione della decadenza del permesso di costruire...

