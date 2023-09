Sotto la lente dei controlli preventivi finiscono 14.5 miliardi di crediti fiscali di Gi. L. e G. Par.

Il 70% degli importi ceduti sarà analizzato dalle Entrate. Alert GdF sugli F24 a rischio









Parola d’ordine prevenzione. Il Fisco spinge sempre di più sui controlli preventivi per evitare sul nascere fenomeni di illeciti legati all’utilizzo dei bonus edilizi in compensazione a seguito della cessione del credito. Una direzione che si rafforza con l’ultima convenzione (firmata ad agosto) tra ministero dell’Economia e agenzia delle Entrate, in cui l’obiettivo fissato per il 2023 è di analizzare il 70% del valore delle comunicazioni di cessione di credito e comunicazioni di opzione per lo sconto...