Sotto la lente della Corte conti la gestione di tesoreria e le politiche di accantonamento al fondo contenziosi

Finiscono sotto la lente di ingrandimento della magistratura contabile la gestione di tesoreria e le politiche di accantonamento al fondo contenziosi. Con una serie di delibere (dalla nn. 185 alla 198/2023) la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna fornisce gli esiti dell’indagine a campione, effettuata in riferimento all’esercizio 2021, in merito alla corretta applicazione dei principi contabili per ciò che concerne la consistenza della liquidità e il fondo rischi...

