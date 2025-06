Sottosoglia, guida all’uso post-correttivo/3

Il decreto legislativo 209/2024 apporta modifiche di rilievo in particolare per la procedura negoziata (a cui si applica, ovviamente, l’intero corpus del Correttivo appalti). In particolare, la modifica di maggior rilievo (nell’ambito del micro sistema normativo costituito dagli artt. 48/55 dedicato al sottosoglia) è quella in tema di “pubblicizzazione” dell’avvio della consultazione e quindi il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50.

L’avvio della consultazione

La modifica, a cui si è fatto riferimento...