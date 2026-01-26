Spazi da trasformare per gestire l’esistente recuperando identità
Dalle nuove politiche urbane al ruolo dell’intelligenza artificiale, il progetto in campo immobiliare non è solo costruire volumi, ma governare trasformazioni che intrecciano cultura, politica e tecnologia. A delineare questa evoluzione è Lorenzo Busnengo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e ambassador di Bcad, la fiera internazionale di edilizia, design e architettura. Il primo nodo da sciogliere riguarda la governance. Il modello dei piani regolatori generali, basato su una legge...