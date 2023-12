Speciale contratto dei dirigenti, obiettivi anche per i segretari

Indennità di risultato differenziata in base alla valutazione delle performance e possibilità di subordinare il compenso alla valutazione positiva su specifici obiettivi individuati dall’ente sono le più importanti novità dettate dall’ipotesi di contratto nazionale del triennio 2019/2021 dei dirigenti e dei segretari sui “premi”. Queste prescrizioni ampliano le previsioni del contratto 2016-2018.

Il nuovo testo conferma l’uniformità delle regole per l’indennità di risultato per i dirigenti e per i...