Speciale Manovra/2. Ci pensa la legge di bilancio ai fondi che allungano il Pnrr
Nei correttivi le Facility per studentati, connettività, e investimenti ambientali
Il decreto legge chiamato a disciplinare la rimodulazione del Pnrr non arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri, e rischia di conseguenza di sforare la scadenza di fine anno. Ci pensa allora la manovra ad anticiparne i contenuti chiave, in particolare con le regole per avviare le «facility», cioè i veicoli finanziari che offrono fino a tre anni di tempo per utilizzare le risorse che si prevede di non riuscire a spendere entro la scadenza ordinaria del prossimo anno.
Tra gli emendamenti...
