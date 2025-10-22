Speciale manovra/2. Serve uno psicologo ogni 30mila abitanti: 200 milioni ai Comuni

In Campania la spesa sociale dei Comuni si ferma a 105 euro a cittadino, in Abruzzo e Umbria oscilla fra i 140 e 150 euro pro capite, in Emilia-Romagna arriva a 214 euro e nella Provincia autonoma di Bolzano vola a 320 euro. È urgente «un riequilibrio territoriale», ha ribadito la Corte dei conti nel rapporto (delibera 18/2025 della sezione Autonomie) pubblicato l’altroieri con questa efficace mappa del welfare comunale italiano; ed è necessaria la creazione «di un sistema capace di garantire pari...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi