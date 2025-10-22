Speciale manovra/3. Fcde, riscossione e consolidato, le novità principali per i conti locali
Viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento il termine per l’approvazione del bilancio consolidato delle amministrazioni
Regioni ed enti locali avranno più tempo per approvare il bilancio consolidato. Con lo schema della Legge di bilancio 2026 viene infatti spostato dal 30 settembre al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento il termine per l’approvazione del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, primo comma, del Dlgs 118/2011. Viene poi stabilito l’obbligo di trasmissione del documento alla Bdap entro sette giorni dalla sua approvazione.
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel