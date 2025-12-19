Speciale Manovra/3. Imu sul non profit, esenzioni blindate per scuola e sanità

È destinato a chiudersi l’annoso contrasto tra il Dipartimento delle finanze e la Corte di Cassazione sulle modalità di verifica delle condizioni di svolgimento delle attività sanitarie e didattiche. Con l’emendamento alla manovra riformulato dal governo e depositato ieri in commissione Bilancio al Senato, nei fatti le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione Imu enti non commerciali si sono trasformate in norma.

Per quanto riguarda le attività sanitarie, la norma ricalca le condizioni...