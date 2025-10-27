Speciale manovra/3. Infrastrutture e trasporti, la manovra taglia 525 milioni nel 2026

In ballo non ci sono solo la Metro C di Roma, la linea M4 di Milano e la metro di Afragola che nel 2026 lasceranno per strada rispettivamente 50 e 15 milioni per ciascuna delle due ultime opere. Nella manovra 2026 entrano anche i numeri, ancora provvisori, delle riduzioni di spesa per il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che nel solo prossimo anno dovrà alleggerire i conti di oltre 525 milioni di euro. È quanto emerge dagli allegati tecnici alla legge di bilancio che quantificano le...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi