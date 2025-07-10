Speciale Telefisco 2025, ultimi giorni per iscriversi
In agenda il 18 settembre. Con la formula Base quattro <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">crediti, con quella Advanced è </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">possibile arrivare a 28</span>
Speciale Telefisco 2025 apre la strada a un pacchetto molto rilevante di crediti formativi per i professionisti che parteciperanno al convegno in programma il 18 settembre. Un’opportunità, quella formativa, che resta centrale nel convegno dedicato alle novità fiscali per professionisti e imprese. I crediti formativi potranno andare, infatti, in linea di massima, da quattro per la partecipazione a Speciale Telefisco Base fino addirittura a 28 per chi sceglie la formula Advanced. Ma andiamo con ordine...
Atto nativo digitale e notifica cartacea: come evitare la nullità dell’accertamento tributario degli enti locali
di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel