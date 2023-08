Spesa di personale, riforma degli enti locali e correttivo armonizzazione raffonzano il principio di sostenibilità finanziaria di Anna Guiducci

Al via la nuova programmazione della spesa del personale negli enti locali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023 del provvedimento sul correttivo dell'armonizzazione contabile (Dm 25 luglio 2023) entrano in vigore anche le modifiche all' Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, in coerenza con le nuove disposizioni sul Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).

Le variazioni principali riguardano il documento unico di programmazione. In particolare, la sezione operativa...