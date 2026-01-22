Spesa privata ancora in crescita, pagano di più i poveri del Sud
L’incidenza dei consumi sanitari sui bilanci delle famiglie più che raddoppiata
Del Centro Sud, meno abbienti e meno istruite: questo l’identikit delle famiglie che spendono di più di tasca propria per curarsi. L’incidenza dei consumi sanitari sui bilanci delle famiglie si è più che raddoppiata, dalla nascita del Servizio sanitario nazionale ad oggi, raggiungendo in media il 4,3%, e toccando il 6,8% per quelle meno istruite. Con la quota di spesa privata sostenuta dal 60% delle famiglie più povere che è cresciuta dal 27,6% al 37,6%. E così per 4 milioni di famiglie il bilancio...
Risultato di amministrazione ed equilibri: il ruolo del revisore nella fase che precede il rendiconto
di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel