Spetta all'ente d'ambito e non al Comune chiedere il parere sulla costituzione di società per l'affidamento di un servizio a rete di Stefano Pozzoli

Link utili Corte dei Conti dell'Emilia Romagna - Bologna, Parere del 29 agosto 2023, n. 118 Corte dei Conti

Per la Corte dei conti non sussiste il requisito dell'ammissibilità soggettiva









È l'ente d'ambito e non il Comune, a dover chiedere il parere in caso di costituzione di società per l'affidamento del servizio di un servizio a rete. Questo è quello che ritiene la Corte dei conti, Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna (deliberazione n.118/2023/PAS).

L'occasione è la richiesta di parere, in base...