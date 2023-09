Spetta al sindaco e non al dirigente la chiusura di un'attività economica senza autorizzazioni ambientali di Michele Nico

É un adempimento a tutela della salute pubblica che compete all'autorità sanitaria locale









L'ordine di interruzione immediata di un'attività economica per assenza di titoli abilitativi in materia ambientale è un adempimento a tutela della salute pubblica che compete al sindaco in veste di autorità sanitaria locale, per cui questo ordine non può essere disposto con un provvedimento a firma del dirigente comunale. Lo ha affermato il Tar Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 588/2023.

Il fatto

Nel marzo 2022 il dirigente del servizio attività produttive di un Comune aveva disposto l'interruzione...