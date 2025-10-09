Spettacoli dal vivo, per la Scia del professionista arrivano le precisazioni sulla sicurezza
Un emendamento al Ddl semplificazioni definisce i contenuti che i professionisti tecnici devono indicare nella Segnalazione certificata. Specificate anche le azioni a carico della Pa in caso di mancato rispetto delle norme
Per avviare gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche che godono dell’iter autorizzativo accelerato, la Scia deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e va corredata dalle necessarie attestazioni e da una relazione tecnica che accerti la rispondenza del luogo in cui si svolge lo spettacolo alle norme del ministero dell’Interno. La Scia va inoltre accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto delle misure di sicurezza...