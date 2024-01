Spettacoli dal vivo, il milleproroghe estende e amplia l’autorizzazione con Scia

Tar le norme del Milleproroghe 2024 che impattano principalmente sull’attività degli enti locali c’è anche quella che mantiene in vita per un altro anno le semplificazioni, nate in via sperimentale durante il periodo pandemico, per l’organizzazione di spettacoli dal vivo. Più nel dettaglio, le manifestazioni temporanee comprendenti spettacoli di teatro, di danza, concerti, musical e proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le otto del mattino e l’una di notte del giorno...

