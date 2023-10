Spiagge, relazione finale al tavolo di Palazzo Chigi: solo il 33% in concessione di Carmine Fotina

Ma il dato include tratti di costa poco accessibili - Cautela di Fitto sul negoziato









Cinquanta convocati per la quinta riunione. Si è rivelata un’operazione monstre il tavolo di Palazzo Chigi sulle concessioni balneari: quello di ieri, durato quasi l’intero pomeriggio, è stato l’ultimo incontro, utile a perfezionare i numeri della mappatura della spiaggia che, nelle prime bozze, già indicavano che non ci sarebbe scarsità della risorsa naturale. Il 67% delle spiagge può essere teoricamente oggetto di nuove concessioni, a fronte di un 33% che è già oggetto di titoli o di domande in corso. Sono i numeri chiave che saranno giocati a Bruxelles come carta estrema per evitare di mettere a gara tutte le concessioni, limitando le procedure solo ai tratti di costa liberi. A quel punto le concessioni già in essere, secondo i parlamentari della maggioranza che sostengono le posizioni dei balneari, potrebbero essere prorogate.

È una tesi ardita alla luce dei precedenti della direttiva Bolkestein e non c’è piena condivisione nel governo. Le perplessità del ministro degli Affari Ue, Pnrr, Sud e coesione, Raffaele Fitto sull’opportunità di forzare la mano con Bruxelles in questa direzione non sono un mistero. Alla fine, a dialogare con i funzionari europei nelle prossime settimane potrebbe essere una delegazione dell’ampio tavolo di Palazzo Chigi, che ha coinvolto ben nove ministeri e oltre venti sigle di categoria.

Nella relazione, su richiesta delle associazioni, è stato inserito un riferimento alle osservazioni sulla scarsità della risorsa contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Ue del 20 aprile scorso. Ma il punto è la solidità dei dati emersi. Rispetto alle bozze iniziali i numeri contenuti nella relazione finale, che includono solo il demanio marittimo e non anche fiumi e laghi, sono stati depurati di determinate aree disponibili ma non concedibili, ad esempio quelle occupate dai militari, quelle portuali e le aree ambientali protette. Ma ciò che viene fuori è un 67% che, in parte, è solo teoricamente disponibile. Perché ad esempio, ci sono anche tratti di costa rocciosa impervia o spiagge che non hanno strade di accesso e che sono fuori dalle aree concebibili secondo le singole normative regionali o che comunque un Comune non metterebbe a gara perché non sarebbero appetibili. Il rischio è che la tesi italiana venga sconfessata a Bruxelles e la procedura di infrazione in corso possa evolvere in un parere motivato. Il governo nel frattempo entro l’anno dovrebbe correre ai ripari con una norma, anche per far fronte al caos giuridico in atto. Il Consiglio di Stato ha annullato la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, ammettendone la validità solo fino al 31 dicembre 2023, e specificando che qualsiasi eventuale ulteriore proroga automatica oltre quella data sarebbe stata immediatamente disapplicabile. Ciò nonostante, a febbraio, il governo ha approvato una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024 o fino a tutto il 2025 in caso di impedimenti oggettivi alle gare.

Intanto, le associazioni dei balneari attendono il 24 ottobre, quando la Corte di cassazione a sezioni unite dovrà pronunciarsi in merito al ricorso presentato dal sindacato Sib-Confcommercio per annullare le sentenze del Consiglio di Stato. «La relazione conclusiva conferma quanto da noi sempre affermato sulla non scarsità della risorsa e, quindi, sulla disponibilità del demanio marittimo per nuove attività economiche». dice Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari. Sulla stessa linea Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, che chiede inoltre «con forza che i lavori del tavolo non si concludano oggi perché manca ancora il dato delle coste dei laghi e fiumi che si possono dare in concessione».