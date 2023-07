Spiagge sicure 2023, progetto rifinanziato con oltre 30mila euro ciascuno per 60 Comuni di Daniela Casciola

Link utili La circolare del Ministero dell'Interno Circolare

Il finanziamento è dedicato a iniziative per la prevenzione e il contrasto di abusivismo commerciale e contraffazione









Arriva il finanziamento anche per l'anno 2023 di "Spiagge sicure", fondi che gli enti locali possono utilizzare per progetti contro l'abusivismo commerciale nel periodo estivo in cui le cittadine costiere debbono gestire intensi flussi turistici.

Si tratta di di risorse pari a oltre 30mila euro (33.333) ciascuno riconosciute per il 2023 dal ministero a 60 Comuni litoranei.

Il finanziamento, a valere sul Fondo sicurezza urbana, è destinato a quegli enti - individuati per numero di presenze nelle strutture...