Spl, la società mista è un ente strumentale anche se il socio pubblico ha una partecipazione minoritaria

La nozione di ente strumentale ha carattere ampio e non restrittivo, di modo che la società mista pubblico-privata, se è preposta alla gestione di servizi pubblici essenziali, riveste tale qualifica ancorché sia munita di veste privatistica e sia partecipata in via soltanto minoritaria dall’ente locale. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 146/2024.

Il ...