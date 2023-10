Sport Bonus 2023, aperta fino al 16 novembre la seconda finestra di Amedeo Di Filippo

Per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti pubblici e per la realizzazione di nuove strutture

Fino al 16 novembre le imprese interessate allo Sport Bonus 2023 possono presentare la domanda per farsi autorizzare a effettuare erogazioni liberali per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, fruendo del relativo credito di imposta.

Il bonus

L’articolo 1, comma 614, della legge di bilancio 197/2022 ha esteso all’anno 2023 il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si tratta di un credito del 65% delle erogazioni effettuate da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione. Il limite all’importo erogabile è pari al 10‰ dei ricavi annui riferiti al 2022. Le modalità rimangono quelle stabilite dal Dpcm 30 aprile 2019, che contempla l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre, dalle quali i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento per lo sport autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Le finestre

Il Dipartimento ha aperto la prima finestra del 2023 il 30 maggio, con scadenza 30 giugno. Con un comunicato del 7 giugno, in considerazione della chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26 al 1° luglio, nonché dell’esigenza di consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali, ha disposto la proroga alle ore 23:59 del 15 luglio dei termini di scadenza. Il 18 agosto ha pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno potuto effettuare le erogazioni liberali entro il 13 settembre. Ha inoltre comunicato che entro il 30 settembre avrebbe riammesso alcuni dei soggetti al momento esclusi in ragione di eventuali ricalcoli. Con la nuova finestra, aperta il 15 ottobre, il Dipartimento comunica che le domande di partecipazione devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma a decorrere dalle ore 8.00 del 16 ottobre e fino alle ore 23.59 del 16 novembre.