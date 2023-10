Stadio Roma, oggi ultimo dibattito pubblico prima della relazione conclusiva di E.l. & E.

Sarà analizzato l’impatto sociale ed economico sull’intero quartiere di Pietralata









Si terrà oggi 9 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti in Piazzale della Stazione Tiburtina a Roma, oppure online su zoom l’ultimo incontro di dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio della A.S. Roma.

Sarà moderato dal Coordinatore del Dibattito Pubblico Marco Leone di Nomisma e vedrà protagonisti come esperti esterni come la professoressa Maria Sabrina Sarto, il prof. Carlo Bianchini dell’Università della Sapienza di Roma e il prof. Salvatore Monni dell’Università degli Studi di Roma Tre. A rappresentare l’AS Roma saranno presenti: l’architetto Carolina Zavanella, Project Manager di AS Roma e CEO di GAU Arena, Giuseppe Amaro Founder e direttore tecnico di GAE Engineering e l’architetto Andrea Bulloni, Director di Land Italia. In rappresentanza del Comune di Roma Capitale, invece, parteciperanno l’architetto Silvia Capurro (Direttrice della Direzione Pianificazione Generale), l’architetto Enrica De Paulis (Dirigente U.O. Rigenerazione Urbana e Progetti speciali) e l’Architetto Virginia Russo (Simu - Lavori pubblici).

Il nuovo workshop intitolato “Le relazioni tra lo stadio e il quadrante di Pietralata” sarà volto ad approfondire il ruolo che avrà il progetto del nuovo stadio. Sarà infatti analizzato l’impatto sociale ed economico sull’intero quartiere di Pietralata derivante dalla definizione di una nuova centralità urbana di Roma. Verranno anche illustrate le strategie territoriali, di progetto e le modalità per l’assegnazione dei fondi Pnrr previsti per il miglioramento dell’area. Si parlerà infine anche del piano di sviluppo e completamento delle opere di urbanizzazione in carico al Comune di Roma Capitale, mostrando alcuni dettagli del progetto del tecnopolo e della futura attività universitaria.

Il coinvolgimento dei cittadini partecipanti all’evento sarà, come le scorse volte, diretto e immediato: sarà possibile porre domande ai relatori e contribuire con le proprie osservazioni. Come di consueto il dibattito proseguirà con l’avvio del workshop attraverso diversi tavoli di discussione che si confronteranno su ogni singolo tema presentato per arrivare poi ad una sintesi che sarà oggetto del confronto finale con i relatori che si terrà lunedì 30 ottobre all’Acquario Romano.

Progettazione e gestione del Dibattito Pubblico sono stati assegnati da Roma Capitale a Nomisma, con il supporto di FB & Associati, per la gestione della comunicazione media e digital e di Res Publica per la gestione e realizzazione della piattaforma digitale dedicata.