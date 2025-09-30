Stadio San Siro, Assimpredil: occasione di rigenerazione sostenibile
Per il presidente dei costruttori milanesi Giovanni Deleo la decisione del comune di vendere la struttura rappresenta una opportunità straordinaria per la città. Pronto il Villaggio Olimpico di Coima
«Quella di oggi rappresenta una giornata storica per il presente e per il futuro di Milano, tra lo Stadio Meazza e l’inaugurazione del Villaggio Olimpico». Lo ha detto il presidente di Assimpredil Ance Giovanni Deleo all’indomani dell’ok del Consiglio comunale - con votazione nella notte tra il 29 e il 30 settembre - di cedere alle squadre di Milan e Inter lo storico impianto sportivo per 197 milioni di euro. A questa storica decisione - peraltro arrivata nell’ultimo giorno utile - si aggiunge la...