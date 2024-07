Standard, immobili condonati e difformità: la Consulta boccia il Piano casa 2 del Piemonte

La Corte Costituzionale boccia varie norme della Regione Piemonte in materia di governo del territorio. Sono complessivamente sei le norme impugnate dal governo e in effetti ritenute incostituzionali dalla Consulta. D’altra parte, la Corte ha anche ritenuto non fondate le questioni di incostituzionalità su altre sei norme impugnate. È questo, in sintesi, il bilancio di una articolata pronuncia della Consulta (n.119/2024), a seguito dell’impugnazione del governo, nel luglio del 2022, della legge n...

