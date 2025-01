Statali, ok al contratto: 165 euro di aumento, più lavoro agile e buoni pasto

È arrivata la firma definitiva al contratto nazionale delle Funzioni centrali del pubblico impiego, che a febbraio porterà nelle buste paga dei 193mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici un aumento medio di 165 euro lordi, arretrati una tantum per circa mille euro e soprattutto una serie di novità ordinamentali destinate, per non si sa quanto tempo, a rimanere confinate in questo comparto: perché per sanità, enti locali e scuola l’intesa è resa impossibile dal...

