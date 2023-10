Statuto del contribuente, il governo ora gioca la carta del garante unico nazionale di Ivan Cimmarusti









Parlare al telefono con i garanti regionali dei contribuenti non è sempre facile. Anche le richieste di informazioni inviate alle e-mail istituzionali troppo spesso non ricevono risposta. Tirare le somme su quanto fatto da questo organismo, istituito nel 2000 con lo Statuto del contribuente, non è semplice. Di certo qualcosa non ha funzionato. Perché se pure si registra una quota di garanti riusciti a interpretare quella nobile funzione di mediatore tra cittadini e Amministrazione, tanti altri, troppi, non hanno saputo adempiere al ruolo.

Ora il Governo è pronto a mandare in cantina questa figura, con la modifica sostanziale dell’articolo 13 dello Statuto. Al posto dei 21 garanti regionali arriva un unico Garante nazionale, organo monocratico con sede a Roma, nominato dal ministero dell’Economia ma che opera in piena autonomia per quattro anni.

Una designazione ministeriale che è già oggetto di critica: «adesso il controllato decide chi è il controllore, la nomina dovrebbe essere affidata a un organo super partes, com’è oggi per i garanti regionali», polemizzano negli ambienti tributari. La normativa attuale, quella che si intende modificare, prevede infatti che l’investitura del garante regionale sia attribuita al presidente della Corte di giustizia tributaria di II grado, fino ad ora un giudice onorario del fisco. Ciò ha assicurato per diversi anni la nomina di soggetti caratterizzati da indipendenza e credibilità, aspetti necessari per l’espletamento di questa funzione.

Tuttavia, col tempo questa procedura di nomina ha finito per incoraggiare forme di spartizione delle poltrone, con incarichi affidati a pensionati âgé – pagati 3mila euro lordi al mese – adeguatamente segnalati da gruppi che gravitano attorno alla giustizia tributaria. Peraltro, il risultato del lavoro svolto negli ultimi anni non è neanche facilmente reperibile.

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono pubblicate solo le relazioni regionali del 2014, 2015 e 2016, tra l’altro esclusivamente di Veneto, Sicilia, Puglia, Sardegna e Trento. Mancano i dati degli altri 16 garanti regionali. Una relazione unitaria più corposa è fatta annualmente dallo stesso Dipartimento, ma l’ultima disponibile sul sito è del 2021.

Adesso il Governo è pronto a chiudere questa stagione in chiaroscuro. Un unico soggetto a livello nazionale sarà deputato a ricevere le segnalazioni scritte del contribuente che lamenti disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, prassi amministrative anomale e irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.