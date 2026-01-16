Stipendi, per le verifiche fiscali avvio con caos
La novità della manovra 2025 caduta per mesi nel dimenticatoio ha un forte impatto organizzativo e sconta diversi dubbi interpretativi in assenza di indicazioni ministeriali
Oltre alle tante novità contenute nella legge 199/2025, il nuovo anno segna anche il debutto di una novità contenuta nel provvedimento dello scorso anno e caduta per mesi nel dimenticatoio. Si tratta dell’obbligo, introdotto dal comma 84 della legge 207/2024, di attivare la verifica di regolarità fiscale (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) in caso di pagamento di stipendi, salari o qualsiasi altra indennità relativa al rapporto di lavoro di importo superiore a 2.500 euro.
Non si tratta di un obbligo...