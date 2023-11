Strada dei Parchi ottiene i primi 500 milioni di indennizzo dopo la revoca della concessione di M.Fr.

Pubblicata l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso di Mit e Anas contro la società. Verso la chiusura del contenzioso

La XVI Sezione civile Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del ministero delle Infrastrutture e dell’Anas contro Strada dei Parchi Spa e ha confermato la provvisionale di 500 milioni alla società. Lo comunica in una nota la società concessionaria che nel luglio 2022 si era vista revocare - con decisione del governo Draghi - la concessione delle tratte autostradali A24-A25. Il Tribunale ha confermato l’assegnazione alla società, in via provvisionale, di 500 milioni di euro, a valere sull’indennizzo...