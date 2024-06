Strade, imprese della segnaletica contro Anas: basta ritardi su stipula contratti e pagamenti

Ritardi nell’esecuzione di accordi quadro, difficoltà nei pagamenti, mancanza di contratti applicativi, revoca di gare di segnaletica stradale. È quanto denunciano le imprese di segnaletica stradale, un settore che in Italia dà lavoro a oltre 10.000 persone. A fronte degli investimenti previsti da Anas attraverso gli accordi quadro per la manutenzione programmata di strade e autostrade, oggi manca da parte dell’ente la stipula di «contratti applicativi» per l’esecuzione dei lavori di manutenzione...

