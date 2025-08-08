Strade, parchi e immobili: a Roma 5 appalti per 204 milioni

E’ Roma la protagonista del mercato estivo degli appalti pubblici. Nella settimana che precede il ferragosto sono cinque le procedure che sono andate in gara per un valore complessivo di 204 milioni. Il Comune di Roma - Dipartimento coordinamento sviluppo Infrastrutture e manutenzione urbana - assegna sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento e manutenzione delle opere d’arte stradali di competenza di Roma Capitale, suddiviso in tre lotti, per un importo di 120.347.460 euro. Il termine per il...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi