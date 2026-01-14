Strade sicure, Crosetto: chiesto il rifinanziamento. Ma la Lega vuole più militari
Militari a presidio delle città e legge elettorale sono i fronti politici sui quali sta salendo la tensione nel Centrodestra
Esercito a presidio delle città e legge elettorale. Sono i fronti politici sui quali restano le frizioni nella maggioranza. La Lega è in pressing sull’aumento dei militari dell’operazione Strade sicure. Il Carroccio ha inserito la richiesta in una risoluzione che domani inizia l’esame in commissione alla Camera. L’obiettivo è schierare almeno 1000 militari in più (ampliando l’attuale contingente di 6.800) per rafforzare i presidi in stazioni ferroviarie e siti sensibili. Mentre il ministro Crosetto...