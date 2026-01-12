Stretto di Messina, il Mit rinnova il controllo interno sulla Spa fino al 2027
Confermata per il prossimo biennio la terna di componenti scaduta a fine anno
Il ministero delle Infrastrutture ha confermato la terna di componenti del comitato di controllo analogo sulla Stretto di Messina Spa, il cui incarico era scaduto a fine anno. In vista della scadenza, lo scorso 15 dicembre il coordinatore della Struttura tecnica di missione del Mit aveva chiesto formalmente di rinnovare l’organismo nell’attuale composizione. Il Mit, con il decreto n.348 del 30 dicembre scorso e pubblicato il 9 gennaio sul sito, ha disposto il rinnovo della composizione del comitato...
