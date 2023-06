Subentro dei comuni in Anagrafe nazionale, per il contributo c'è tempo fino al 30 novembre di Amedeo Di Filippo

Il dipartimento della Funzione pubblica avvisa i Comuni che con decreto del 22 giugno è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per il subentro in Anpr in relazione all'avviso pubblico del 5 dicembre 2017, a valere sull'intervento del Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020.

I contributi

Siamo nel contesto del Pon "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, cofinanziato dal Fse e dal Fesr, a titolarità dell'Agenzia per...