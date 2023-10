Sugli investimenti Pnrr il nodo dell’Iva «fantasma» di Alessandro Garzon e Nicola Rebecchi

Impossibile rendicontare l’imposta sostenuta per attività commerciali









Fra i diversi problemi derivanti dalla concreta implementazione del Pnrr, di particolare rilievo è quello dell’ammissibilità a rimborso dell’Iva da investimenti inerenti attività commerciali (quali ad esempio, la costruzione di un asilo nido), ma indetraibile (soprattutto) per effetto del pro-rata o dell’opzione per la dispensa da adempimenti secondo l’articolo 36-bis. Mentre è pacifico che l’Iva indetraibile è ammissibile a rimborso Pnrr, è tuttavia richiesto in via tassativa che essa risulti effettivamente sostenuta e pagata.

Posto che il pagamento riguarda il debito Iva per split commerciale che emerge dalle fatture d’acquisto pagate nel mese/trimestre di riferimento, va sottolineato che tale debito confluisce nella liquidazione dell’Iva di periodo, che tuttavia ricomprende altri saldi (per Iva vendite a debito, per Iva acquisti a credito, per Iva split su altri acquisti a destinazione commerciale, in particolare) la cui somma algebrica complessiva dà luogo ad un unico versamento cumulativo (o saldo Iva a credito), che tuttavia sarà con ogni probabilità diverso da quello che interessa la rendicontazione Pnrr. Occorre a questo punto ritornare alle regole fissate per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese per il Pnrr. Queste spese vanno di regola rendicontate sulla piattaforma ReGis della Ragioneria generale dello Stato, con la sola eccezione di quelle inerenti progetti per la transizione al digitale, per i quali è prevista una rendicontazione forfettaria.

La FAQ PNRR/1 di Arconet ha chiarito che, una volta emesso un mandato di pagamento cumulativo, nella successiva fase di rendicontazione della spesa è necessario allegare un’apposita attestazione corredata da un prospetto di raccordo degli F24, tale da evidenziare la quota parte dell’Iva afferente il progetto Pnrr, con indicazione di missione, componenti, investimento e cup. Come sopra osservato, è altamente improbabile che un eventuale versamento del saldo Iva risultante dalla liquidazione periodica corrisponda all’importo dell’Iva split a debito inerente gli acquisti Pnrr indetraibili. Il rischio, a questo punto, è che, pur rimanendo in sé una spesa ammissibile, tale spesa non venga poi rimborsata, non essendo possibile allegare alla rendicontazione uno specifico modello F24 (in caso di mancato versamento dell’Iva per effetto di una liquidazione di periodo a credito) oppure, in caso di F24 “incapiente”, uno specifico prospetto di raccordo attestante l’effettiva correlazione tra l’Iva a debito versata e quella non ammessa in detrazione ma ammissibile a rimborso Pnrr.

A proposito di prospetti, una prima soluzione del problema potrebbe consistere nella redazione di un prospetto volto a evidenziare che la mancanza di versamenti è dovuta al fatto che l’Iva a credito compensava integralmente (o parzialmente) l’Iva dovuta. Si tratta di una soluzione razionale e ragionevole, che non è tuttavia prevista dall’attuale sistema di monitoraggio e rendicontazione. A rendere più complessa la sua implementazione, il fatto che l’eventuale accettazione non sarebbe di stretta competenza della Ragioneria generale dello Stato, quanto invece di organismi a livello unionale. In ogni caso, non risultano, a oggi, indicazioni ufficiali in merito.

Una seconda soluzione consiste nell’effettuare in ogni caso il versamento, a mezzo di specifici modelli F24, dell’Iva a debito per split commerciale che grava sugli acquisti a Iva indetraibile relativi al Pnrr utilizzando il codice tributo Iva del mese/trimestre di riferimento. Oltre a rendere disponibile la documentazione puntuale richiesta dallo stesso Pnrr, questa procedura determinerebbe, soprattutto in caso di pro-rata, un credito Iva, che tuttavia non potrebbe essere accertato in contabilità finanziaria prima dell’anno successivo, nel corso del quale, all’esito dell’invio della dichiarazione annuale Iva, il credito stesso potrebbe essere poi oggetto di rimborso o compensazione. Oltre allo squilibrio finanziario che deriverebbe dallo slittamento in avanti di un anno dell’accertamento del credito corrispondente agli importi versati, il rimborso o la compensazione orizzontale richiederebbero, poi, la presentazione di garanzie o, comunque, l’apposizione sulla dichiarazione Iva del visto di conformità.

E così, per evitare complicazioni di questo genere, si sta facendo strada una terza, e più semplice soluzione, quella di effettuare il versamento del debito Iva per split commerciale relativo alle singole fatture a Iva indetraibile con il codice versamento 621E che caratterizza i versamenti effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per l’Iva split istituzionale. A questo punto, le fatture relative al Pnrr andrebbero annotate solo sul registro Iva acquisti, e non anche nel registro Iva a debito per split commerciale. I versamenti con il cod. 621E, poi, non sarebbero presi in considerazione né ai fini delle liquidazioni periodiche, né ai fini della dichiarazione annuale. Per questa via il credito che si dovesse generare all’interno della contabilità Iva per effetto del pro-rata potrebbe essere immediatamente utilizzato in compensazione verticale, senza dover attendere la dichiarazione annuale Iva, fermo restando che di esso verrebbe conservata traccia all’interno della contabilità Iva.

I vantaggi maggiori, comunque, si realizzerebbero a livello contabile: gli altri acquisiti a Iva detraibile, infatti, non determinerebbero un credito Iva, ma un’eccedenza di entrata corrente, derivante dalla regolazione contabile dell’Iva splittata che è stata versata nelle partite di giro al momento del pagamento al fornitore. Questa entrata corrente “ristora” il Comune del minor contributo ministeriale per la spesa relativa all’Iva in detrazione non ammessa a rimborso. Per comprendere meglio questo passaggio, va rammentato che, per mezzo della FAQ 5/2015 sull’armonizzazione contabile, Arconet ha precisato che, attraverso il versamento dell’Iva split commerciale entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento delle fatture, non si avrà un credito Iva, ma un’entrata corrente, con registrazione dell’accertamento al titolo terzo dell’entrata con emissione delle relative reversali di entrata (capitolo E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.). Questa entrata corrente è registrata nel medesimo esercizio in cui si effettua il pagamento della fattura di acquisto pagata e per la quale si effettua la rendicontazione nell’ambito dell’intervento Pnrr. Si può perciò fare fronte, nel medesimo esercizio, al minor contributo ministeriale per la spesa non ammessa a rimborso con un’entrata di parte corrente. Alla fine, tenuto conto che la procedura sopra riportata non frappone alcun ostacolo all’attività di accertamento, vorrà l’amministratore fiscale avallarla, così da contribuire al mantenimento degli equilibri finanziari degli enti locali, sollevandoli da ulteriori oneri ed incombenze?