Sul fotovoltaico il bonus del 50% non si può cumulare con gli aiuti Cer
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Ho intenzione di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto della mia abitazione - prima casa, in Veneto - entro il 31 dicembre 2025, in modo da sfruttare la detrazione Irpef del 50 per cento. Il contributo a fondo perduto del 40% erogato dalle comunità energetiche (Cer) è cumulabile con la detrazione fiscale?
La risposta dell’esperto: Il contributo a fondo perduto citato dal lettore non è cumulabile con la detrazione fiscale del 50% per l’installazione di un impianto...