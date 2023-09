Sulle opere in convenzione il collaudo spetta all'ente locale di Massimo Frontera

Il Tar Campania interviene sul caso di un comune che non ha mai adempiuto all'onere - e alla successiva acquisizione del bene - previsto da una convenzione urbanistica stipulata quasi 50 anni fa









L'obbligo del collaudo delle opere realizzate in base a una convenzione urbanistica incombe sull'ente locale. Il Tar Campania non ha dubbi nel censurare il comportamento scorretto di un comune nel casertano volto a rinviare sine die un obbligo attribuito chiaramente all'ente locale dalla convenzione stipulata nel 1975 tra il comune e un'impresa di costruzioni per realizzare un complesso turistico. Una volta completata l'opera, l'impresa avrebbe dovuto curarne la manutenzione fino al momento in cui...