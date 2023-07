Superbonus, Ance: «Dagli eventi di questi giorni un'altra ragione per la proroga» di Gi. L.

Il vicepresidente Betti: «Il maltempo si aggiunge all'emergenza della scarsa liquidità per i crediti incagliati»









Un’altra ragione per rinviare di almeno sei mesi l’impianto attuale del superbonus per i cantieri in corso. Il maltempo di questi giorni si somma alla grande emergenza, ancora irrisolta, dei crediti fiscali incagliati. E fa dire a Stefano Betti, vicepresidente Ance con delega a Edilizia e territorio, che una proroga per la maxi agevolazione è sempre più vitale per il mercato.

«Fortunatamente - dice Betti - questo evento non ha colpito tutta la penisola, però è indubbio che nelle zone dove sono cadute...