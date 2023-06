Superbonus, Ance: prorogare a fine 2025 il termine nei comuni alluvionati di M.Fr.

I costruttori ascoltati alla Camera per la conversione del Dl 61: a rischio il completamento degli interventi in corso









La misura contenuta nel Dl 61/2023 sulle azioni post alluvione in Emilia Romagna che allunga i tempi per completare gli interventi finanziati con il superbonus dovrebbe essere prorogata. Lo ha chiesto l'Ance, ascoltata il 20 giugno dalla commissione Ambiente della Camera impegnata nel conversione in legge del provvedimento. Il Dl 61 dispone la proroga del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, relative ad interventi già avviati nel 2022 sugli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti...