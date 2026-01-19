Superbonus, autotutela facoltativa: inammissibile il ricorso contro il rifiuto tacito
Secondo la Cgt Roma per poter andare a processo serve un diniego espresso
Va considerato inammissibile il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di annullamento in autotutela contro il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione/sconto per interventi di superbonus. Con la decisione 13501/33/2025 la Cgt di primo grado di Roma (presidente e relatore Papa) affronta uno dei primi casi noti in cui il contribuente subisce la differente disciplina che il nuovo testo dello Statuto del contribuente ha disposto – non senza critiche dottrinali...