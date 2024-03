Superbonus bocciato anche dalla Camera: troppi costi

Le spinte all’economia prodotte dal Superbonus sono ancora in discussione, ma «si può senz’altro concludere che non sono tali da controbilanciare gli effetti che si rilevano a carico della finanza pubblica». Anche dopo la «pluralità di interventi correttivi» adottati dai Governi nel tentativo di tappare la falla, il panorama degli incentivi all’edilizia ha bisogno di una potente semplificazione, che potrebbe avvenire «nell’ambito del processo di attuazione della legge delega in materia di riforma...

