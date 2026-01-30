Superbonus al capolinea: altri 5,3 miliardi spesi nel 2025
I dati Enea: l’agevolazione ha chiuso i battenti il 31 dicembre scorso: in totale è costata 170 miliardi di detrazioni a partire dal 2021
Poco più di 500mila edifici ristrutturati. Per la precisione, 502.544 tra condomini, abitazioni unifamiliari, case autonome e cinque castelli (due in Piemonte, uno in Lombardia, uno nel Lazio, uno in Calabria), su un totale di circa 12 milioni di edifici residenziali. Con una spesa complessiva, solo per la parte di efficientamento energetico, di 129,5 miliardi di euro. Sono tante, secondo i dati Enea, le detrazioni maturate per il superbonus tra il 2021 e il 2025, alle quali vanno sommate tutte quelle...