Superbonus, la Cila può blindare le agevolazioni nel 2023 di Luca De Stefani

L’eccezione vale per i lavori avviati prima di giugno 2021 quando non c’era la Cilas









Via libera del superbonus nella misura del 110% anche per il 2023 per gli interventi «iniziati in data antecedente» al 1° giugno 2021 da parte dei condomìni e dei proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, anche se dopo tale data non è stata presentata la Cila superbonus, in quanto «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente». Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 13/2023.

L’articolo 1, comma 894 della legge ...